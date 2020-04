Nick Cave publie ses archives sur sa chaîne "Bad Seed Teevee"

Publié le 27 avril 2020 à 08:36 par Guillaume Schnee

Lives, vidéos, interviews, le rockeur australien et ses Bad Seeds présents chez vous 24/7 avec un mix de publications exaltantes.

Nick Cave et les Bad Seeds devaient passer le printemps en tournée en Europe pour soutenir magnifique leur dernier album, Ghosteen. Un rendez - vous avec ses fans reporté à 2021 à cause de la pandémie du Covid - 19, mais ces derniers peuvent se réjouir, car le soir de ce qui devait être son concert toulousain, le rockeur a annoncé sur twitter le lancement de sa chaîne Youtube Bad Seed Teevee. Comme Neil Young, Bruce Springsteen, Radiohead, Metallica ou Pink Floyd avant lui, Nick Cave ouvre ses archives pour ensoleiller nos journées confinées mais il ne se contente pas de mettre en ligne des concerts . Outre ses livestream, l'Australien met à disposition des clips musicaux, des interviews, des émissions en direct et d'autres raretés de son immense carrière . Un mix passionnant et sans cesse alimenté à consulter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ici :

