Nick Cave en piano solo pour un concert unique

Publié le 7 juillet 2020 à 07:07 par Ghislain Chantepie

Le rockeur australien dévoilera le 23 juillet prochain ce show enregistré dans un palais londonien lors d’un livestream payant.

Un piano, un palace, et Nick Cave . En attendant de le revoir en chair et en os sur scène, les fans du rockeur australien vont pouvoir cet été découvrir un concert unique de leur idole lors d’une retransmission en ligne programmée le 23 juillet prochain . Alors que sa tournée mondiale en compagnie des fidèles Bad Seeds a été reportée en 2021 pour cause de Covid - 19, Nick Cave a enregistré le mois dernier un show singulier dans le grand hall de l’illustre Alexandra Palace londonien .

Dans ce bâtiment victorien qui accueille de longue date de prestigieux concerts, le songwriter a été filmé 90 minutes durant seul à son piano par le cinéaste irlandais Robbie Ryan . D’après la notice présentant ce « Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace » , l’Australien y a joué un ensemble de compositions allant des plus anciennes de son catalogue jusqu’à celles issues de son dernier album en date Ghosteen publié l’an dernier .

Tout en promettant un cadre assez unique et même quelques « raretés », ce concert en ligne est bel et bien une représentation payante qui coûtera un peu plus de 17 € aux amateurs de livestream. Et il est bien précisé que cette vidéo ne fera l’objet d’aucuns replay après la diffusion initiale… Vous voilà prévenus .