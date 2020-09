« Be a Rebel », retour bien sage pour New Order

Publié le 9 septembre 2020 à 11:00 par Ghislain Chantepie

La formation mancunienne vient de mettre en ligne son premier titre original depuis la sortie de « Music Complete » en 2015.

New Order souffle donc ses 40 bougies cette année . Quatre décennies d'expérimentations, de succès, de séparations puis de retrouvailles, et une dizaine d’albums au compteur pour ce groupe culte né sur les cendres de Joy Division après la mort tragique de Ian Curtis au printemps 1980 . Avec la sortie triomphale de Music Complete en 2015, ces icônes de la new - wave avaient surpris par la fougue de leur retour dans les bacs après une décennie d’absence . Un album véloce et à l’électronique audacieuse, avec Tom Rowlands et Stuart Price appelés pour jouer les bonnes fées . Un disque, aussi, qui signait une nouvelle page pour Bernard Sumner et sa bande, longtemps restés pétrifiés par le départ de leur emblématique bassiste Peter Hook .

« Be a rebel, not a devil » chante aujourd’hui Sumner sur un nouveau titre tout juste mis en ligne par les Mancuniens . Be a Rebel est la première composition originale dévoilée depuis Music Complete mais elle n’est pas synonyme de grand soir pour New Order avec sa structure monotone et ses arrangements bien fades . Aucun long - format n’est à ce stade annoncé par le groupe alors qu’une réédition de leur second album Power, Corruption & Lies est attendue à l’automne, 37 ans après la sortie de ce chef - d’œuvre et de l’emblématique Blue Monday .