The Mountain Goats annonce l'album "Getting Into Knives"

Publié le 13 août 2020 à 09:16 par Guillaume Schnee

Après "Songs For Pierre" en avril, John Darnielle et son combo dévoilent le titre "As Many Candles As Possible", premier single électrique de son nouveau projet.

Près d'une vingtaine d'albums depuis ses débuts en 1994, le quatuor The Mountain Goats tient son nom du titre Yellow Coat de Screamin' Jay Hawkins et bouscule la scène indé de Caroline du Nord avec ses textes loufoques et son cocktail tout aussi baroque de rock, folk et pop . Pendant le confinement son auteur et chanteur John Darnielle a sorti sa vieille boombox Panasonic RX - FT500 et a conçu, seul, en dix jours Songs For Pierre, un album lo - fi inspiré par l'écriture de l'historien français sur la fin du paganisme . Mais avant la pandémie, le multi - instrumentiste et ses complices s'étaient réuni dans le célèbre studio de Sam Phillips à Memphis pour graver l'album Getting Into Knives désormais annoncé pour le 23 octobre .

Pour enregistrer le successeur de In League with Dragons sorti l'an dernier, John Darnielle, Matt Douglas, Peter Hughes et Jon Wurster sont entrés en studio aux côtés de nombreux invités, dont Charles Hodges et son orgue Hammond B3, compagnon de route d'Al Green, Willie Cobbs ou Albert Collins . Présent sur ce premier titre As Many Candles As Possible, l'organiste installe son groove sur le rock aux distorsions extravagantes du groupe .