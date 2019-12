Marcus King signe son "El Dorado" sudiste avec Dan Auerbach

Publié le 19 décembre 2019 à 15:54 par Guillaume Schnee

Le jeune artiste sort son premier album solo produit par le frontman des Black Keys, un chef-d'œuvre de jam-rock sudiste, de blues électrique et de ballades country-soul.

,Marcus King est originaire de Greenville en Caroline du sud et à seulement 23 ans le guitariste - chanteur est devenu la coqueluche de tous les fans de blues - rock sudiste . Deux ans après la sortie de l'album Carolina Confessions gravé avec son groupe Marcus King Band, c'est en solo que le guitariste virtuose a façonné son nouveau long - format, attendu le 17 janvier sur Fantasy Records . Un El Dorado réalisé avec Dan Auerbach, nouvel alchimiste du son de Nashville qui avait déjà mis ses talents de producteur au service d'artistes comme Hacienda, DR . John, Hanni El Khatib, Bombino, Valerie June ou Robert Finfley .

Jouant professionnellement depuis l'âge de onze ans, Marcus King est un musicien de quatrième génération qui a suivi les traces de sa famille . Son grand - père était guitariste country et son père continue de jouer sur scène . Une jeunesse difficile, perturbée par des troubles bipolaires non diagnostiqués, Marcus King trouve refuge dans la musique et intègre ce qui se fait de mieux dans le sud des États - Unis . Un héritage et une richesse musicale devenue naturelle et qui surgit dans chaque titre de l'album composé par le duo . Ici Marcus King, accompagné du batteur Gene Chrisman et du claviériste Bobby Wood, s'envole dans des solos rageurs de guitare électrique sur des pépites blues - rock, se fait délicat sur des excursions acoustiques et vous fend l'âme avec ses ballades country - soul des sixties .

Marcus est connu de tout le monde comme un guitariste phénoménal, et à juste titre . C'est régulièrement le meilleur joueur sur scène, sans conteste . J'ai été tout aussi époustouflé par sa façon de chanter - sans effort, avec une telle âme, ça vient directement du cœur . C'est aussi un auteur naturellement doué . Dan Auerbach

Marcus King et Dan Auerbach avaient déjà écrit ensemble How Long, un titre de l'album Carolina Confessions. Ils ont co - écrit tous les morceaux de l’album en seulement trois jours dans le studio Easy Eye Sound et ont fait appel à des auteurs cultes comme Paul Overstreet, Ronnie Bowman et Pat McLaughlin .

Marcus King Band est en concert le 1er mars 2020 à l'Alhambra à Paris .

Marcus King couv "El Dorado"