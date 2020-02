“Man Without a Soul” le pamphlet rock anti-Trump de Lucinda Williams

Publié le 7 février 2020 à 10:56 par Guillaume Schnee

La légende country blues revient en avril avec "Good Souls Better Angels", un album militant aux couleurs rock.

Après avoir rejoint le saxophoniste Charles LLoyd sur l'album Vanished Gardens, revisité Ode To Billie Joe de Bobbie Gentry sur le projet de Mercury Rev et accompagné le troubadour Jesse Malin sur Room 13, l'icône country Lucinda Williams vient de publier le premier titre de son prochain album Good Souls Better Angels. Attendu le 24 avril sur Highway 20/Thirty Tigers, le successeur de This Sweet Old World sorti il y a trois ans devrait être plus rock et moins intime, l'auteure ayant préféré des chroniques militantes de l'Amérique d'aujourd'hui . Sans jamais entendre son nom, le single Man Without a Soul s'adresse indubitablement au Président Donald Trump avec des paroles comme « vous n'apportez rien de bon à ce monde, au - delà d'un réseau de tricherie et de vol / vous vous cachez derrière votre mur de mensonges. . . » :

Toujours avec cette voix inimitable qui vous prend aux tripes et les distorsions de riffs de guitare crépusculaires, Lucinda Williams annonce la couleur, ce nouvel album sera rageur et très rock . Pour ce Good Souls Better Angels, l'artiste a travaillé avec son mari, Tom Overby, qui a co - écrit certaines de ses chansons enregistrées avec ses fidèles complices Butch Norton ( batterie ) , Stuart Mathis ( guitare ) et David Sutton ( basse ) .

Fille du poète Miller Williams ( 1930 - 2015 ) , militant pour les droits civiques, Lucinda Williams a grandi entre Baton Rouge et La New Orléans . Fan de Joan Baez, Bob Dylan et des bluesmen du Delta du Mississippi, elle est adulée par les amateurs de country blues et d'americana . Depuis Ramblin' son premier album sorti en 1979, l'artiste native de Lac Charles, en Louisiane, chante ses textes engagés aux rythmes de blues du delta, de la country soul, du rock cajun et de la folk acoustique .