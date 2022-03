"Mahal", l'évasion psyché rock de Toro y Moi

Publié le 28 mars 2022 à 14:34 par Guillaume Schnee

Le producteur Chaz Bear met en ligne plusieurs titres de sa septième aventure discographique, une expédition sonore fascinante et expérimentale trouvant racine dans la richesse musicale psyché des années 60 et 70.

Depuis la sortie du monument d’electropop Causers of This en 2009, le graphiste et producteur californien Chazwick Bradley Bundick navigue avec génie entre le monde des machines et de l'instrumental tissant au fil de six albums, une aventure sonore sans pareille culminant d'inventivité en 2019 avec l'album Outer Peace. Après sa collaboration avec l'Australien Flume sur The Difference, Toro y Moi nous convie à une nouvelle excursion musicale confirmant son virage indie-rock sur treize nouveaux titres inspirés par le rock psychédélique et le groove des années 1960 et 70 ainsi que le post rock des nineties.

« Je voulais faire un disque avec plus de musiciens que sur n'importe quel autre de mes disques. Avoir tous ces artistes en direct sur ce disque donnait ainsi un ancrage, une perspective commune au projet » explique Chaz Bear qui en plus de ses acolytes s'est entouré ici d'une foule de collaborateurs comme Sofie Royer, Ruban Nielson d'Unknown Mortal Orchestra, Alan Palomo de Neon Indian, Salami Rose, Joe Louis ou encore The Mattson 2. Le producteur nous invite à un road trip psyché multipliant les virages auditifs dans des orchestrations luxuriantes où s'entremêlent du p-funk cosmique, un lo-fi songeur, de la soul ténébreuse, de la pop enchanteresse ou un rock psyché du désert californien.

« C'est intéressant de voir comment nous nous adaptons à cette nouvelle ère. Nous sommes tellement connectés, mais en même temps nous passons à côté de tellement de choses », constate l'artiste lorsqu'il évoque les thèmes abordés dans sa nouvelle oeuvre attendue le 29 avril sur Dead Oceans le label de Japanese Breakfast, Khruangbin, Phoebe Bridgers ou Bright Eyes.