« Long Way », sur la route avec Eddie Vedder

Le frontman de Pearl Jam revient en solo avec un premier extrait de son prochain album «Earthling» produit par Andrew Watt.

Une pointe de nostalgie et d’émotion vous parcourra l’échine à l’écoute de ce Long Way . Le premier titre mis en ligne du prochain album d’Eddy Vedder a ainsi toutes les saveurs d’une ballade rock d’un autre siècle, comme inspirée par les compositions d’un Bruce Springsteen ou encore du regretté Tom Petty dont l’ancien Heartbreakers, Benmont Tench, offre à ce morceau une partition d’orgue Hammond . Le frontman de Pearl Jam a ainsi choisi de dévoiler d'abord ce road - trip pétri d’âme pour annoncer cet automne son retour en solo, un an après avoir mis en boite le onzième album de son groupe phare Gigaton.

Faute d’une tournée mondiale annulée pour cause de pandémie, Vedder est donc retourné à l’écriture jusqu’à pouvoir finaliser ce disque baptisé Earthling et dont la date de sortie n’est pas encore connue . On sait déjà, en revanche, que l’Américain s’est bien entouré puisque, en sus de Benmont Tench, ont également participé à ce Long Way, Chad Smith et Josh Klinghoffer ( Red Hot Chili Peppers ) ainsi que le talentueux Andrew Watt, producteur entre autres d’Ozzy Osbourne . À suivre .