« Letter To You », un nouvel album pour Bruce Springsteen

Publié le 14 septembre 2020 à 14:31 par Ghislain Chantepie

Le Boss reprend sa plume avec le E Street Band et dévoile un premier clip plein d’émotion.

Cinq jours à peine . C’est le temps que Bruce Springsteen et son groupe culte E Street Band ont passé en studio pour enregistrer le vingtième album du rockeur américain annoncé il y a peu sur les réseaux sociaux . Cinq jours de réunion entre le Boss et cette formation à géométrie variable, mais qui l’accompagne sur scène et en studio depuis bientôt un demi - siècle . L’an dernier déjà, Springsteen avait surpris par l’élégance de son dernier disque, un Western Stars puisant son inspiration dans le mythe country et les rêves de l’Amérique des sixties .

Baptisé Letter To You, les douze morceaux de ce nouvel album ont été enregistrés sans artifice par Springsteen avec son groupe, s’ancrant ainsi dans une forme de fidélité à sa musique et à ses vieux compagnons de route . C’est tout le sens, aussi, du premier extrait dévoilé par l’Américain sous forme de clip où il décrit l'intensité qui accompagne son désir de reprendre la plume . Un morceau qui mise clairement sur l’émotion, et où la voix maltée du rockeur se mêle naturellement au rock chaleureux qui a fait son succès .

« Letter To You », le nouvel album de Bruce Springsteen, est attendu le 23 octobre prochain via le label Columbia .