Les White Stripes vous offrent leur bûche de Noël

Publié le 24 décembre 2020 à 08:00 par Ghislain Chantepie

Jack et Meg White ont mis en ligne une vidéo d’animation chimérique enrobée d’une mixtape garnie de faces B et de raretés.

Voilà un joli cadeau de Noël pour tous les orphelins des White Stripes . Séparé depuis bientôt 10 ans, le duo garage le plus fameux des années 2000 vient de mettre en ligne une longue vidéo d’animation spécialement concoctée pour Noël . Une bûche musicale de près de 90 minutes de long et nappée d’une mixtape pétrie de faces B et autres raretés .

Parmi la trentaine de titres sélectionnés pour sonoriser cette vidéo simplement baptisée Yule Log, beaucoup sont issus de la récente anthologie du groupe de Detroit publiée au début du mois de décembre . Cette compilation Greatest Hits éditée par Third Man Records, le label de Jack White, puisait ainsi déjà ses trésors dans les six albums pressés par le groupe au fil de sa petite décennie d’activité .

On retrouve donc naturellement dans ce mix de Noël quelques - unes de ces pépites méconnues du groupe, comme certaines rares versions acoustiques, mais aussi des morceaux emblématiques du tandem tels Hotel Yorba ou encore Apple Blossom . Pour introduire la vidéo d’animation chimérique - pleine de créatures en rouge et blanc - qui illustre leur playlist, les White Stripes ont naturellement retenu leur single Candy Cane Children, une rugueuse Christmas song publiée il y a 18 ans de cela sous la forme d'un clin d’œil à leurs fans . La boucle est bouclée .

