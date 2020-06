Les trésors Doo-wop du label Old Town Records

Publié le 19 juin 2020 à 14:14 par FIP.fr

Dans le cadre du Disquaire Day 2020, l'INA dévoile la vidéo du tube des Dicky Doo & The Don’ts extrait de la compilation "Doo-Wop".

Dans les années 50's la vague doo - wop submerge les États - Unis d’est en ouest et plus de 15 000 groupes vocaux vont faire danser la jeunesse avec leurs ballades sentimentales et humoristiques virant parfois aux connotations sexuelles avec l'usage d'onomatopées plus ou moins explicites . Parallèlement aux débuts du rock 'n' roll, ces groupes de chanteurs afro - américains vont truster les charts américains avec leur musique dansante influencée par le gospel et par les quartets de barbershop ( "quatuors de salon de coiffure" ) .

Référence du genre, le label new - yorkais Old Town Records a été fondé en 1953 par Hy Weiss et a produit une myriade de ces groupes doo - wop . La maison de disque Première Music Group a réuni dans une première compilation la crème de ces formations en sélectionnant des titres rares et des tubes du label, comme ce Nee Nee Na Na Na Na Nu Nu interprété par le combo Dickie Doo & The Don'ts et mis en images à l'occasion du Disquaires Days par l'INA dans une vidéo qui fleure bon les fithties :

Dickie Doo & The Don'ts est le groupe du chanteur et producteur Gerry Granahan accompagné sur ce tube de 1958 par le bassiste Harvey Davis, le saxophoniste Al Ways, le guitariste Ray Gangi et le batteur Dave Alldred . Le titre a été repris dans une version ska en 1980 par les Bad Manners . Des Capris aux Penguins, en passant par The Fiestas, The Solitaires, Robert & Johnny ou The Tru - Tones, cette compilation de seize pépites rallume les braises de ce Doo - wop qui influencera la pop britannique ou californienne .

La compilation "Doo-wop" est disponible le 20 juin chez vos disquaires préférés.

