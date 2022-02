Les Red Hot Chili Peppers font leur retour avec "Black Summer"

Publié le 4 février 2022 à 10:02 par Ghislain Chantepie

Les Californiens retrouvent leur guitariste John Frusciante sur le premier extrait de ‘Unlimited Love’, leur nouvel album attendu le 1er avril prochain.

Cette fois-ci, c’est la bonne. Près de deux ans après avoir annoncé le come-back de leur guitariste prodige John Frusciante au sein du groupe, les Red Hot Chili Peppers viennent de mettre en ligne leur première composition originale depuis la sortie en 2016 de leur onzième album The Getaway. Alors que ce second retour du désormais quinquagénaire – parti en 2006 – en rappelle d’autres, la sortie du prochain disque des Californiens annoncée pour le 1er avril prochain semble se présenter aujourd’hui sous les meilleurs auspices possibles.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Baptisé Unlimited Love, ce nouveau long-format bénéficiera ainsi des formules magiques du producteur Rick Rubin qui avait déjà contribué à écrire quelques-unes des plus belles pages du groupe (Californication, Blood Sugar Sex Magik, Stadium Arcadium). Anthony Kiedis et sa bande n’hésitent d’ailleurs pas à replonger dans les origines sonores du groupe sur ce Black Summer, un premier extrait dévoilé aujourd’hui sur leur chaine YouTube. "C’est une facette de nous-mêmes, qui reflète notre vision de l'univers", affirment ainsi les Californiens au sujet de ce nouveau titre qui puise en effet largement dans le crédo rock et groovy originel de la formation. A l’image, on retrouve dans le clip qui accompagne ce morceau le quatuor tel qu’il a toujours voulu paraitre, un peu vieilli certes, mais on ne peut plus fidèle à son inoxydable punch barré.