Les radios européennes à l’unisson sur « You’ll Never Walk Alone »

Publié le 20 mars 2020 à 11:33 par FIP.fr

FIP s’associe au mouvement de solidarité radiophonique autour de cet hymne qui a traversé le temps.

Pour répondre aux confinements qui se mettent en place partout en Europe, Sander Hoogendoorn, un animateur radio hollandais, a proposé de réunir les radios de tout le continent autour de la musique . Une initiative de solidarité culturelle inédite de l'Union européenne radiophonique ( UER ) qui s'exprime dans le titre retenu pour incarner ce mouvement : You’ll never Walk Alone, Tu ne marcheras jamais tout seul .

Diffusée aujourd’hui sur les ondes européennes à 8h45, cette chanson fut écrite il y a 75 ans tel un soutien aux familles après l'épreuve de la seconde guerre mondiale : « Continue de marcher, avec l’espoir dans ton cœur, tu ne marcheras jamais seul » .

Initialement composé par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II pour la comédie musicale américaine Carousel, ce titre fut ensuite interprété par les plus grands parmi lesquels Frank Sinatra, Nina Simone ou encore Ray Charles .

You’ll Never Walk Alone connaît ensuite une seconde vie en 1963 lorsqu'un jeune groupe britannique de Liverpool s’en empare et la transforme en hymne pour stade de foot . Cette version de Gerry and the Peacemakers deviendra au fil des années un standard anglais jusqu’à devenir la chanson officielle des Reds, l’équipe de Liverpool et, plus tard, celle de plusieurs autres équipes européennes .