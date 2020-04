Les orchestrations raffinées d'Other Lives sur "For Their Love"

Publié le 30 avril 2020 à 13:42 par Guillaume Schnee

Le groupe de Jesse Tabish délivre un pur bijou de folk-pop orchestrale sophistiquée et nous offre sa bande son du moment.

Révélé au monde en 2011 avec son second album, Tamer Animals, le groupe en provenance de l’Oklahoma Other Lives cisèle depuis ses majestueux arrangements cinématographiques et ses mélodies mélancoliques portés par la voix suave de son leader Jesse Tabish . Après un séjour à Portland pour graver l'album Rituals sorti en 2015, les musiciens se sont retranchés dans la maison d’un ami près de Cooper Mountain, dans l’Oregon . Un décors pastoral loin des tumultes de ce monde en crise qu'ils dépeignent avec poésie dans leur quatrième album For Their Love en écoute ici :

Pour cet enregistrement le noyau dur de trois musiciens, Jesse Tabish ( piano, guitare, chant ) , Jonathon Mooney ( piano, violon, guitare, percussions, trompette ) et Josh Onstott ( basse, claviers, percussions, guitare, chœurs, a multiplié librement les collaborations et les instrumentations, sublimé le génie mélodique de Jesse Tabish par de grands mouvements de violons, les chœurs évanescents de Kim Tabish gravés en couches successives et des rythmiques qui mutent au gré des atmosphères cinématographiques et oniriques du projet . Une folk - pop orchestrale des grands jours, une Americana aux arrangements somptueux, Other Lives déploie sa musique des grands espaces et touche à l'intime . Une merveille .

Pour poursuivre l'aventure Jesse Tabish nous a offert une playlist en forme de bande son du moment en écoute ici :