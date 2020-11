Les Foo Fighters annoncent la sortie de l'album "Medicine at Midnight"

Publié le 9 novembre 2020 à 13:35 par Guillaume Schnee

Trois ans après "Concrete and Gold", Dave Grohl et son combo rock partagent le titre "Shame Shame", premier extrait de leur dixième album attendu en février.

Après avoir illuminé notre confinement au printemps à coup de sets acoustiques ou de sessions live, le batteur Dave Grohl et ses complices se sont lancés dans le teasing de leur nouvel album, lâchant visuels et court extraits sur les réseaux sociaux . C'est sur le plateau de l'émission Saturday Night Live que les Foo Fighters ont mis fin à l'attente et aux spéculations de leurs fans en dévoilant une version live de Shame Shame dont la version studio est désormais disponible :

A propos de ce dixième album Dave Grohl a déclaré à la radio californienne ALT 98 . 7 " Il y a du groove . Pour moi, c’est en quelque sorte notre Let’s Dance de David Bowie . C’est ce que nous voulions faire, parce que nous étions, genre : Faisons un disque vraiment amusant ." Les neuf titres de Medicine at Midnight ont été produits par Greg Kurstin et Foo Fighters, conçu par Darrell Thorp, mixé par Mark «Spike» Stent et enregistrés dans une vieille maison des années 1940 à Encino, Los Angeles . .

L'album est attendu le le 5 février 2021 sur Roswell Records / RCA . Avant de pouvoir enfin revoir le combo rock sur scène, on peut se réjouir avec cette version live de leur classique Times Like These, tiré de cette émission SNL animé par leur ami Dave Chappelle pendant les élections américaines .

