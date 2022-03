Le souffle intact d’Arcade Fire

Publié le 18 mars 2022 à 09:04 par Ghislain Chantepie

Le groupe de rock canadien annonce un sixième album et dévoile "The Lightning I, II", un premier extrait doublé d'un clip redoutable.

« C'est la période la plus longue que nous ayons jamais passée à écrire, sans interruption ». Win Butler sait de quoi il parle, alors que son groupe phare vient d’annoncer la sortie d’un sixième album pour le 6 mai prochain. Le frontman d’Arcade Fire et sa compagne Régine Chassagne achèvent par là-même un travail de composition amorcé dès 2019, mais dont l’enregistrement fut reporté avec l’irruption de la pandémie l’année suivante. Aux quelques titres qu’ils avaient déjà mis en boite, les Canadiens ont donc ajouté ces derniers mois de nouvelles chansons pour compléter leur nouveau long-format, le premier depuis Everything Now publié il y a cinq ans.

Baptisé We en référence au récit d’anticipation éponyme de l’écrivain russe Yevgeny Zamyatin, ce sixième album d’Arcade Fire se veut double d’après le groupe, avec sept morceaux seulement, mais divisés en deux parties distinctes. D’un côté, la peur et l’isolement propres aux périodes de confinement, et de l’autre la ferveur et la joie à l’approche de la reconnexion. Produit par Nigel Godrich, l’éminence grise de Radiohead (entre autres), We se dévoile dès aujourd’hui avec la mise en ligne d’un premier extrait sous forme de clip redoutable.

The Lightning I, II s’appuie ainsi sur les fondamentaux du groupe ce qui sans nul doute réjouira les fans, un cocktail démarrant dans la pop, l’émotion et les violons avant de ferrailler à mi-parcours dans l’énergie d’un rock exalté dont Arcade Fire maîtrise depuis longtemps tous les codes. À l’écran, le clip très esthétique qui accompagne ce morceau campe le groupe dans un décor à l’avenant de la partition, la tempête et l’orage succédant au calme artificiel d’un concert en plein air. Classe.

