Le chaos rock de Jack White sur "Fear of the Dawn"

Après la ballade folk acoustique "Love Is Selfish", le musicien renoue avec le rock nerveux de ses débuts sur la chanson titre de son album attendu le 8 avril.

Quatre ans après son troisième album solo Boarding House Reach, le patron du label Third Man Record laisse un temps sa casquette de producteur en publiant deux albums en 2022. En octobre dernier, Jack White dévoilait le titre Taking Me Back, premier extrait aux sonorités rageuses de l'album Fear of the Dawn. Un long-format, qui s'annonce comme un retour aux riffs de guitares saturées chères à l'ex White Stripes qui ajoute à son deuxième single les sons d'un thérémine diabolique.

Multipliant les projets, comme la résurrection de son groupe The Raconteurs ou la pléiade de sorties sur son label, l'insatiable rocker a écrit une multitude de titres réunis cette année sur deux albums qui sont "chacun définis par des inspirations différentes, des thèmes et des ambiances différentes" selon les mots du musicien. Loin de la fureur rock de Fear of the Dawn, son deuxième album, Entering Heaven, Alive arrive le 22 juillet et devrait s'inscrire dans un discours musical acoustique célébrant les traditions blues et folk de la musique américaine.

Jack White est en concert cet été en France avec la tournée Supply Chain Issues Tour 2022:

le 7 juillet au Radiant-Bellevue de Lyon

le 12 juillet au Festival de Carcassonne

du 18 au 20 juillet à l’Olympia, à Paris