Lambchop chante l'éphémère sur "A Chef's Kiss"

Publié le 17 mars 2021 à 09:54 par Guillaume Schnee

Après l'album de reprises "Trip", Kurt Wagner a trouvé de nouveaux complices pour sa 16ème œuvre, "Showtunes", dont il dévoile une ballade mélancolique au piano crépusculaire.

Depuis plus de vingt ans Kurt Wagner et son combo de Nashville, Lambchop, cisèlent leur country - folk orchestrale et mélancolique comme une œuvre d'art, plongeant leurs mélodies bouleversantes dans des sonorités toujours renouvelées . Après nous avoir offert une collection de reprises somptueuses sur l'album Trip, Kurt Wagner effectue un nouveau virage musical, préférant cette fois l'intimité du piano aux grandes orchestrations comme sur A Chef's Kiss, premier titre dévoilé de ce seizième long - format Showtunes, attendu le 21 mai via City Slang .

"A Chef's Kiss est une réflexion sur la nature temporelle de la vie et finalement de la chanson elle - même" explique Kurt Wagner qui a réalisé son projet Showtunes à distance avec de nouveaux collaborateurs comme Ryan Olson de Gayngs et Poliça, James McNew de Yo La Tengo, le trompettiste français CJ Camerieri, complice de Paul Simon ou Bon Iver et le DJ de Cologne Twit One .

Lambchop album "Showtunes"

