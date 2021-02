La splendeur des mots crus de Marine Bercot

Publié le 15 février 2021 à 10:23 par Catherine Carette

Avec son nouvel album "Ravi(e)s", la chanteuse-conteuse fait valser les certitudes et les genres, du spoken word au rock en passant par la pop, le hip hop, le slam…

L’univers décalé, à la fois joyeux et incisif, inquiétant et poétique, lucide et barré de Marine Bercot, témoigne des joies et des peines de l’humanité, de ses non - dits et de ses espérances en douze scènes de vie surréalistes . « Ravi ( e ) s », c’est sa façon à elle d’aligner ses actes à nos valeurs, ses rêves à notre portée . « Ravi ( e ) s », ce sont douze petits bijoux écrits comme elle respire, entre Berlin et New - York, comme cette déclaration d’amour à la ville de toutes les promesses .

Elle est libre Marine . On la sent bien partout . D’ailleurs elle trouve ça bien ici . Elle joue . Mais ne lui demandez pas à quoi . Elle dessine des cœurs et les accroche à nos lèvres . Nous, on lui vole ses mots pour les fixer à nos méninges . Son cœur, elle le trempe dans un champs de carambar, au milieu de nulle - part . Elle se fait des films Marine, en première classe . Elle revoit tout, des cailloux sur le ventre aux caresses incessantes . Tout comme elle, Ravie de cette séparation brutale qui va lui rendre sa liberté, on se dit « C’est violent ton histoire, c’est violent mais j’adore » :

Je suis ravie que tu changes, ravie que tu me plantes, ravie que tu sautes en marche dans l’autre sens . Ça fait de la place, dis donc !

Réalisé avec le guitariste de jazz et compositeur Pierre Durand ( O . N . J ) , Ravi ( es ) est le troisième album de Marine Bercot . Entre chaque disque, l’ex - danseuse de modern jazz et pianiste a pris le temps, celui de ses enfants, de ses concerts, de créations sonores sur des films… de l’engagement avec Pierre Durand avec qui elle se produit en prison, en centre hospitalier et anime des ateliers d’écriture et de composition . Ce nouvel opus est le fruit d'un long et passionnant travail avec une équipe de choc qui porte sa parole frontale :

Ravi ( e ) s c’est aussi "le ravissement de se sentir vivant, de prendre des risques, d’oser provoquer du changement . C’est la volonté de transformer les expériences humaines, de tous bords, en quelque chose de solaire, de constructif, de vertueux" .

L'album Ravi ( e ) s est sorti le 5 février sur le label / Editions Gérard Davoust

Ravi(e)s - Marien Bercot- Photo de Sylvain Gripoix

