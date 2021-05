La playlist qui vous fait du bien : les gagnants !

Publié le 19 mai 2021 à 10:18 par FIP.fr

Découvrez les meilleures sélections musicales imaginées par nos jeunes auditeurs à l'occasion de notre jeu-concours "Avoir 20 ans en '21".

À l’occasion de la campagne Avoir 20 ans en 2021… lancée par Radio France pour soutenir et donner la parole à la jeunesse au cœur de la crise, nous avons proposé à tous les auditeurs nés entre 1992 et 2001 d’entrer dans la peau d’un de nos programmateurs . Découvrez aujourd'hui les sélections musicales des deux gagnants sélectionnés à l'issue de ce jeu concours : félicitations à Camille Hanne et à Maxime Griveau dont les "playlists qui vous font du bien" sont à découvrir en écoute ci - dessous .

"La playlist qui vous fait du bien . . . " par Camille Hanne

1 . Kalimba Suite – Bobbie McFerrin 2 . Free at Last – Al Green 3 . Heimforin – Asgeir 4 . Magnolias for Ever – Emma Peters 5 . Look At What the Light Did Now – Flo Morrisey, Matthew E . White 6 . Farewell, Angelina – Joan Baez 7 . Clarao Da Lua – Roseaux, Aloe Blacc 8 . Don’t Dream It’s Over – Crowded House 9 . Colors – Black Pumas 10 . Country – Keith Jarret, Jan Garbarek, Palle Danielsson, Jon Christensson 11 . To Love Somebody – Bee Gees 12 . Homeless ( with Lady Black Mambazo ) – Paul Simon 13 . Think About Things – Daði Freyr 14 . Cherry – Jungle 15 . Long Road Home – Oneohtrix Point Never 16 . Healer - Sampa the Great, Zaachariaha 17 . Multi - Love - Unknown Mortal Orchestra 18 . Melody Noir - Patrick Watson 19 . Bloody Mother Fucking Asshole - Martha Wainwright 20 . Miracle of Love - Eurythmics, Annie Lennox

"La playlist qui vous fait du bien . . . " par Maxime Griveau

1 . Toccata et fugue en D mineur, BWV 565, interprété par Tom Koopman — pour commencer sur une note solennelle : annoncer la couleur, accrocher l’oreille de l’auditeur, le préparer au voyage ! Il évoque, et c’est un petit clin d’œil à mes études, le générique d’Il était une fois l’Homme, série d’Albert Barrillé, qui a bercé mon enfance de futur étudiant en histoire . 2 . Bravo Jacqueline Taieb — On continue, sur un autre registre, les cuivres, rassurez - vous, il n’y en aura pas 7 ! 3 . Atom hearth mother, Pink Floyd — C’est mon titre clé, celui qui me fait vibrer, 23 minutes de pur bonheur, il s’enchaine à merveille avec le titre précédent, de par son aspect symphonique . À ne surtout pas couper ! 4 . Walk on the wild side — Lou Reed, une petite balade dans l’univers Rock . 5 . Pà Pà Pà, Femi Kuti — Une découverte que j’ai faite ( comme tant d’autres ! ) sur FIP, la rytmique évoque celle de walk on the wild side de Lou Reed . Et puis, quelle énergie ! 6 . Illusion ( Silly Apparition ) , Skiny Pelembe — C’était votre album de la semaine au Club Jazzafip il y a quelques semaines, il nous fait sortir, tout en douceur, des cuivres… 7 . Thunderstruck, AC/DC — on revient au rock, la ligne de basse d’Illusion évoquait bien celle de Thunderstruck à mon avis . 8 . Avant l’orage, L’orage — le tonnerre d’AC/DC enchainé avec la poésie de L’orage, cela me semblait judicieux ! 9 . La couleur des émotions, Dooz Kawa — on reste, pour un dernier titre dans de la poésie . 10 . Mona Lisa, Valntn, Peter Fenn, Tray Haggerty — Dooz Kawa évoque un tableau à la toute fin de sa chanson, je ne me voyais enchainer avec autre chose le plus célèbre de tous ( encore un clin d’œil à mes études ! ) 11 . Agathe ou Christie, Christie Laure — on continue sur les femmes célèbres avec Agatha Christie dans cette, délirante, version de Christie Laure que vous avez passée durant la nuit de la lecture 12 . Soul Makossa, Manu Dibango — le « tube » de Manu Dibango, qui se marie très bien avec l’energie du précédent . 13 . Sonata Op . 61: III Alegro Vivo — continuons le voyage avec un peu de guitare classique 14 . Flamenco, Louis Chedid — Cet enchainement, c’est vous - même qui l’avez fait récemment ( avec une autre musique du même genre avant ) , je le trouvais juste génial ! je me suis permis de le réutiliser car il m’avait donné une super idée de suite… 15 . Esperanza, Hilight Tribe — changement d’univers musical, tout en douceur ! Cette musique étant un peu répétitive, je recommande d’en réduire la durée . 16 . Ohio, Crosby Stills Nash & Young — On passe par l’Ohio, en donnant la parole à un jeune ( Young ! ) , quel sera le prochain arrêt… Un hôtel en Californie ? Trop facile… 17 . A town called malice, The Jam – On s’arrête dans une ville nommée malice ! 18 . Dirty Old Town, The Pogues — En faisant un détour dans l’Ouest Américain dans une ville un peu moins propre… 19 . Watermelon man, Herbie Hancock — même si l’enchainement est un peu abrupt, je ne pouvais pas terminer cette playlist sans ce titre d’Herbie Hancock que vous m’avez fait découvrir 20 . Calypso Queen, Calypso rose — pour finir en beauté, du coté du cap vert… une énergie communicative ! Ainsi se termine ma playlist qui fait du bien, elle a des airs de FIP… Je vous la dédie, à votre radio qui m’a fait danser dans mon appart qui a mis de la vie dans ce vide et ce distanciel, qui m’accompagne au quotidien .

