La folk contemporaine de Stephen Malkmus sur "Traditional Techniques"

Publié le 23 janvier 2020 à 14:58 par Guillaume Schnee

L'ex-membre de Pavement continue de réécrire son discours musical sur un troisième album solo dont il dévoile le titre "Xian Man".

Héros de la scène indie rock californienne des années 1990 avec Pavement ou Silver Jews, Stephen Malkmus poursuit ses aventures musicales seul ou au sein de son groupe The Jicks avec qui il sortait en 2018 l'album Sparkle Hard. Toujours à la recherche de nouveaux territoires sonores, le multi - instrumentiste s'envolait l'an dernier vers des horizons plus électros, inspirés par la scène berlinoise, sur l'expérimental Groove Denied. Avec Traditional Techniques, c'est dans le dédale infini des musiques traditionnelles qu'il plonge son rock métamorphe . Sur les 10 nouveaux titres de ce troisième album solo, attendu le 6 mars sur le label Matador, Malkmus s'invente une folk contemporaine venue des latitudes américaines, européennes ou encore afghanes .

Le musicien a utilisé une grande variété d'instruments acoustiques ici, y compris une guitare à 12 cordes et une flûte . Née à l'époque de l'enregistrement de Sparkle Hard, l'idée d'enregistrer de façon spontanée et en acoustique s'est peu à peu concrétisée . Aidé de Chris Funk de The Decemberists et du guitariste Matt Sweeney, Stephen Malkmus plaque ses textes engagés sur une folk imaginaire et libérée de ses codes à l'instar de ce premier titre Xian Man où la country folk prend des airs de rock noisy .

Alors qu'il vient d'annoncer un tournée avec un énième nouveau groupe pour soutenir cet album, Stephen Malkmus vient de s'illustrer en sideman du groupe blues - rock heavy de la scène underground new - yorkaise, Endless Boogie, sur le titre Jerome :