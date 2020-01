La danse kung-fu de Yīn Yīn dans le clip "Thom Kï Kï"

Publié le 13 janvier 2020 à 15:21 par FIP.fr

Le groupe néerlandais met en image pour la première fois les rêveries thaï beat de son premier album "The Rabbit That Hunts Tigers".

Comme en 2017 avec son groupe de rock psyché turc Altin Gün, le label Bongo Joe frappait fort en décembre aux Trans Musicales avec le projet Yīn Yīn. Le combo néerlandais y présentait son premier album The Rabbit That Hunts Tigers inspiré par l'âge d'or du rock et du funk de Saïgon ou Bangkok . Les musiciens de Maastricht avaient libéré toute l'énergie de leur fusion universelle où le groove disco côtoie le rock électrique des rives du Mékong et du Bosphore, les beats électroniques et les mélodies hallucinatoires . Toujours en tournée, Kees Berkers et Yves Lennertz illustrent pour la première fois leurs rêveries thaï beat en vidéo avec le clip de Thom Kï Kï :

Yves et moi avons grandi dans la même rue entourée de forêts belges, alors nous courions toujours là - bas à rêver d'être des super - héros . Pour le clip YĪN YĪN - Thom Kï Kï, Yves et moi avons enfin vu la chance de réaliser notre rêve d'enfant et de raconter une histoire de Kung - Fu . Daniel van Hauten

Dans cette vidéo réalisée par Daniel van Hauten et Yves Lennertz, les guitares surf asiatiques, les samples et les mystérieux claviers de Yīn Yīn donnent le rythme du ballet kung - fu sylvestre réalisé avec grâce par les danseuses Maxime Nguyen et Thirza Riphagen Putri . Une allégorie romantique de l'opposition taoïste entre le yin et le yang qui nous plonge un peu plus dans l'imaginaire fertile des musiciens voyageurs .

L'album prédéterminait déjà nos deux personnages auxquels nous devions donner vie, le lapin blanc à l'air innocent et le tigre intrépide noir qui a en fait peur . Là, ils se combattent à nouveau, mais ils apprennent aussi les uns des autres et commencent à comprendre qu'ils ne peuvent jamais exister sans un autre, ils sont devenus un, en fait ils ont toujours été .

Yīn Yīn est en concert :

le 19 mars au FGO Barbara à Paris

le 26 mars à La Vapeur de Dijon