L'Instant Fip à la Fnac présente If Words Were Flowers de Curtis Harding

Publié le 18 novembre 2021 à 11:29

"Outre une belle histoire d'amour platonique qui dure depuis quelques années, suite à une rencontre des plus douces à Rennes, Luc Frelon est heureux de nous présenter le nouvel album de son ami Curtis Harding "If Words Were Flowers"."