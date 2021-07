L'Instant Fip à la Fnac - La sélection de l'été

Publié le 9 juillet 2021 à 06:25

"Avant les départs en vacances, Luc Frelon a pensé à vous et présente sa sélection de l'été afin d'égayer nos trajets et nos soirées."

De Clara Luciani à Nick Cave en passant par Morcheeba et Ballaké Sissoko, vous en aurez pour tous les goûts, toutes les ambiances, tous les genres, selon votre destination, le moment de la journée ou tout simplement votre humeur . Profitons - en aussi pour découvrir des pépites comme Maple Glider, Rogér Fakhr, Arthur Satàn et Vaudou Game .

C'est L'Instant Fip à la Fnac de l'été, détendez - vous et laissez - vous bercer !