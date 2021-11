Publié le 26 novembre 2021 à 15:31 par Guillaume Cohonner

Le trio montréalais offre un joyeux mélange des genres où se mêlent surf music, psychédélisme et énergie punk dans son nouveau clip « Kala Kala », à découvrir en exclusivité.

Depuis sa création en 1991, le label Kill Rock Stars, fondé par Slim Moon, a toujours mis en avant une esthétique DIY et des formations résolument honnêtes dans leur approche . Bikini Kill, Sleater - Keaney, Elliott Smith dans les 90’s puis Gossip et Xiu Xiu dans les années 2000, le label d’Olympia s’est fait le fervent défenseur d’une certaine idée de l’intégrité musicale .

Dernière signature en date du label, TEKE::TEKE mêle l’urgence du punk et de la surf à des instrumentations traditionnelles japonaises pour créer un maelstrom psychédélique à la fois fun, coloré et résolument addictif . Une démarche qui n’est pas sans rappeler celle de Dengue Fever il y a quelques années .

Tirant leur patronyme de « teketeketeke », onomatopée popularisée dans les années 60 lors de la fièvre surf - rock qui s'est emparée de l'archipel japonais, TEKE::TEKE est né d'un trio sous forme de cover band rendant hommage à la légende du surf rock japonais Takeshi Terry Terauchi . Rejoint par le guitariste rythmique Hidetaka Yoneyama, le bassiste Mishka Stein, la multi - instrumentiste Yuki Isami et la chanteuse Maya Kuroki, TEKE::TEKE a petit à petit élargi son spectre musical à d'autres styles en intégrant des instruments traditionnels, s’inspirant des musiques de films des années 70 et des ballades romantiques de l’enka japonais et renouvelle le style eleki ( qui signifie électrique en japonais ) avec ses riffs de guitares corrosifs à la limite du noise .

Les sept musiciens basés à Montréal se sont réfugiés dans une cabane en pleine campagne pour donner naissance à leur premier album Shirushi, qui sortira le 3 décembre 2021 . À noter que le groupe sera en concert le lendemain aux Trans Musicales de Rennes.