Kings of Leon annonce un nouvel album, deux titres en écoute

Publié le 8 janvier 2021 à 14:35 par Ghislain Chantepie

Caleb Followill sur scène à Milan en juin 2017 (Francesco Castaldo/Mondadori) ©Getty

Les frères Followill reviennent au mois de mars avec "When You See Yourself", leur premier disque en cinq ans.