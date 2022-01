Kill Rock Stars célèbre ses 30 ans avec une compilation gargantuesque

Publié le 3 janvier 2022 à 14:26 par Guillaume Cohonner

Le label légendaire édite une compilation de plus de soixante reprises de son catalogue incluant Elliott Smith, The Raincoats ou encore Deerhoof.

Label frondeur et résolument Do it Yourself, Kill Rock Stars a vu le jour en 1991, année de l'explosion du grunge et plus généralement du rock indépendant. À ses débuts, bastion de ce qui se faisait de mieux en matière de rock nord-américain énervé (Bikini Kill, Sleater-Kinney...), le label a peu à peu élargi son champ d'action à la folk lo-fi et à l'avant-garde. Et au vu de son catalogue, Kill Rock Stars ne s'est que rarement trompé sur sa direction artistique : Elliott Smith, Gossip, Xiu Xiu ou encore Stereo Total font partie d'un catalogue des plus respectable.

Alors qu'en 2020 le label d'Olympia célébrait les 25 ans de la sortie de l’album éponyme d’Eliott Smith via une compilation de reprises, Kill Rock Stars réitère la formule en proposant à des groupes du label (ou proches de celui-ci) de reprendre des titres emblématiques de ces trente glorieuses années.

On y croise ainsi Laura Veirs pour une reprise taillée sur mesure de Between The Bars d'Elliott Smith (plusieurs fois mis à l'honneur sur cette compilation), TEKE::TEKE et leur impressionnante relecture de Corpse Pound d'Unwound ou encore Logan Lynn & Bitch et sa réinterprétation du tube Standing in the Way of Control de Gossip.

À l'écoute de leur compilation Stars Rock Kill (Rock Stars), le label trentenaire démontre, à l'instar de son confrère Sub Pop, qu'en plus d'avoir écrit les plus belles pages de l'histoire de la musique indépendante américaine, il continue d'être un passionnant découvreur et défenseur de talents tout en gardant son authenticité.

Le label prévoit de sortir une trentaine d'autres reprises au cours de l'année avec des artistes comme Mirah, Laura Jane Grace de la formation culte Against Me!, Berries, Anaïs Mitchell, James Toth, Laura Gibson, Lucy Lowis, Whisper Hiss ou encore Darren Hanlon & Shelley Short.

Kill Rock Stars - Stars Rock Kill (Rock Stars) paru le 31 décembre