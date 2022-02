Jon Spencer toujours dans le rouge avec "Junk Man"

Publié le 16 février 2022 à 13:40 par Ghislain Chantepie

L’indomptable guitariste new-yorkais annonce un nouvel album avec ses HitMAKERS et dévoile un premier titre volcanique.

Jon Spencer n’a pas dit son dernier mot. La cinquantaine bien tassée, l’ancien frontman du Blues Explosion n’a toujours rien perdu du côté freak qu’il cultive avec constance depuis une bonne trentaine d’années. Le rock ‘n’ roll le plus underground demeure ainsi la patrie éternelle de cette boule de nerfs qui a longtemps aimé naviguer entre noise, blues, et garage-punk au fil de ses nombreux projets, de Pussy Galore jusqu’à son éphémère duo Heavy Trash à la fin des années 2000.

Aujourd’hui, c’est avec son dernier backing-band en date The HITmakers que le guitariste new-yorkais reprend du service en annonçant un nouvel album studio attendu au mois d’avril prochain. Composé de vieux complices tels que Bob Bert (Sonic Youth, Pussy Galore), Sam Coomes (aux synthés), et M. Sord (à la batterie), la nouvelle formation de Jon Spencer s’était déjà rodée sur scène au fil d’une tournée interrompue par les premiers confinements.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Baptisé Spencer Gets It Lit, leur premier long-format signé comme toujours sur le label In The Red se veut « sans compromis » d’après le groupe lui-même, et se dévoile déjà au travers de la mise en ligne d'un premier single volcanique. Deux minutes et un peu plus d’urgence électrocutée intitulées Junk Man, servies par des guitares pétantes et la rage d’en découdre, mais aussi via un clip aussi furax qu'épileptique et propre à réveiller les morts. Beau programme !