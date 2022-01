Jack White signe la ballade acoustique "Love Is Selfish"

Publié le 14 janvier 2022 à 15:02 par Guillaume Schnee

Le rocker et producteur publie cette année deux albums, "Fear of the Dawn" le 8 avril et "Entering Heaven Alive" le 22 juillet.

Depuis son dernier album solo Boarding House Reach sorti en 2018, Jack White s'est consacré à faire revivre la formation The Raconteurs et publier régulièrement les productions de son label Third Man Records. L'ex White Stripes a aussi profité de ces trois ans pour écrire et enregistrer une multitude de titres réunis cette année sur deux albums qui sont "chacun définis par des inspirations différentes, des thèmes et des ambiances différentes" selon les mots du musicien.

En octobre, l'artiste dévoilait le titre Taking Me Back, premier extrait de l'album Fear of the Dawn attendu le 8 avril. Aujourd'hui, Jack White renoue avec son goût pour les ballades folk sur une douceur guitare voix, Love Is Selfish, annonçant son cinquième long format Entering Heaven Alive prévu qui arrive le 22 juillet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Jack White est en concert cet été en France avec la tournée Supply Chain Issues Tour 2022.

le 7 juillet au Radiant-Bellevue de Lyon

le 12 juillet au Festival de Carcassonne

du 18 au 20 juillet à l’Olympia, à Paris

Jack White - album 'Entering Heaven Alive"

À lire aussi Jack White partage le titre inédit "Taking Me Back"