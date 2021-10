Jack White partage le titre inédit "Taking Me Back"

Publié le 19 octobre 2021 à 10:51 par Guillaume Schnee

Le patron du label Third Man Record signe son premier titre solo en quatre ans, décliné en deux versions; un rock incendiaire et une ballade swing.

Entre la multiplicité de ses groupes et les productions de son label Third Man Record, l'insatiable Jack White nous avait laissé en 2018 avec son troisième album solo Boarding House Reach . Après avoir inauguré la succursale londonienne de son label avec un concert surprise, le rockeur nous livre un nouveau titre Taking Me Back, un brûlot hard rock aux guitares saturées gravé dans ses studios et utilisé dans la bande annonce du prochain jeu vidéo, Call of Duty: Vanguard :

Ardent gardien des traditions blues et folkloriques de la musique américaine, Jack White se fend aussi d'une version acoustique de son titre Taking Me Back. Une ballade qui prend des airs de swing manouche d'antan gravée au Third Man Studios à Nashville avec Pokey LaFarge à la guitare, Dominic Davis à la contrebasse, Fats Kaplin au violon et Cory Younts au piano .

