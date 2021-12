Unknown Mortal Orchestra dévoile un titre inédit

Publié le 29 décembre 2021 à 15:17 par Guillaume Cohonner

Le groupe de pop progressive est de retour avec « SB-09 », un titre épique de 18 minutes entre guitares tropicales et instrumentaux reggae dans une ambiance surannée et nostalgique.

Comme chaque année, les néo-zélandais de Unknown Mortal Orchestra se sont targués d'un nouvel inédit pour fêter la fin de l'année. SB-09 est donc le neuvième volet de cette série.

Le titre débute par des sons d'ambiance avant l'arrivée de drones joués aux synthétiseurs, SB-09 prend une nouvelle tournure lorsque Ruben Nielson joue à la guitare un instrumental entre surf-pop et musique hawaïenne pour déboucher sur une folk-song lancinante. S'en suit un interlude de dialogues qui débouche sur un reggae pour mieux replonger dans un bouillonnement de synthétiseurs lo-fi. Cet inédit est une véritable petite odyssée tropicale, sous forme de carte postale couleur sépia qui nous ferait oublier les turpitudes hivernales.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Unknown Mortal Orchestra avait déjà fait parlé d'eux l'été dernier en sortant deux singles : Weekend Run et That's Life. Le groupe a également remixé le titre Too Good d'Arlo Parks. En 2018, les Néo-Zélandais signaient leur dernier album studio en date Sex & Food ainsi que le disque instrumental IC-01.