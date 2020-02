Un tour de Grand huit avec Chassol

Publié le 12 février 2020 à 17:03 par Ghislain Chantepie

Le pianiste touche-à-tout dévoile un clip vivifiant avant la sortie de son nouvel album « Ludi ».

Et si le temps fut la seule chose qui manquait vraiment à Christophe Chassol ? Pianiste, chef d’orchestre, ethnomusicologue, ou encore chroniqueur radio, l’agenda du jeune quadra martiniquais s’est tellement garni ces dernières années qu’on pouvait douter de sa faculté à donner une suite aux explorations sonores entêtantes de son dernier album Big Sun, déjà vieux de cinq ans .

Hasard, vertige, masque et compétition : tels sont pourtant les thèmes que le compositeur a choisi d’explorer dans son nouveau long - format intitulé Ludi et annoncé pour le 6 mars prochain chez sa fidèle crèmerie Tricatel . Le label de Bertrand Burgalat a toutes les raisons d’être fier de compter parmi les siens cet artiste à la passion contagieuse et qui, de nouveau, dépasse ici le format disque au profit d’une virée sensorielle où l’image et la musique ne font qu’unes .

De vertige, il en est bel et bien question avec Rollercoaster Pt . 1 & 2, le troisième et ultime extrait dévoilé sous forme de clip par Chassol avant la sortie de son nouvel album . Un titre à l’expérimentation irrésistible, qui s’ouvre telle une messe hallucinatoire avec Alice Lewis, Thomas de Pourquery et Alice Orpheus fusionnant ici en un orgue picaresque .

Mais un titre qui prend aussi bientôt la forme d’une virée juvénile sur des montagnes russes tokyoïtes, un parc à thèmes noyé dans l’azur où Chassol a choisi de rythmer à fond la caisse cette farandole pianistique . Difficile, en effet, de résister à ce tour de Grand Huit vivifiant qui ne présage que du bon pour la suite de ses aventures . Vous avez votre ticket ?