Nana Adjoa dévoile un nouveau clip politique avec "National Song"

Publié le 23 septembre 2020 à 13:03 par Catherine Carette

La jeune chanteuse néerlandaise de néo-soul aborde dans son nouvel album les thèmes de l'identité, de l'amour et de notre société globale moderne, tout en rendant hommage à ses racines ghanéennes.

Les chansons, teintées de soul, d’indie, de dream pop et de trip hop de la chanteuse auteure - compositrice et multi - instrumentiste Nana Adjoa sont habitées par les questions d'identité . Avec Big Dreaming Ants, elle témoigne de l'évolution des mentalités à une époque de grand changement et questionne le sentiment d'appartenance à une nation . Le clip National Song réalisé par Robbert Doelwijt Jr explore ainsi la notion de néo - nationalisme .

Chaque fois que l'on chante le traditionnel hymne national, cela me semble un moment de doute entre le passé et le futur .

Elle poursuit: "Nos «nations» et nos frontières ne sont plus ce qu'elles étaient autrefois à cause de tant de changements différents et rapides dans ce qui était autrefois nos petits mondes . ( . . . ) Certains pays n'ont même pas de paroles dans leur hymne parce qu'il y a déjà eu une histoire de crises d'identité au sein même de la nation . Certains pays n'ont pas une, mais deux chansons nationales, et d'autres ne sont pas dans la langue maternelle " .

Dans No Room, Nana Adjoa interroge le concept des mondanités, des conversations anodines, «le bruit que quelqu'un fait quand il vous parle sans vraiment rien dire» :

La musique de Nana Adjoa dégage une impression de douceur alors que l’instrumentation complexe et les textures sonores luxuriantes nous emmènent dans des contrées plus imaginaires . Le titre Big Dreaming Ants s'inspire d'une phrase de la dernière chanson de l'album I Want To Change, où elle chante "Big dreaming, little ants, It's just, who we are" ( "des petites fourmis qui rêvons en grand, c’est juste ce que nous sommes" ) .

Big Dreaming Ants paraît le 24 septembre chez Bloomer Records .

Big Dreaming Ants - Nana Adjoa

