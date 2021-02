"Muscle Memory of Missing You", l'hymne à l'absence de Lisa Li-Lund

Publié le 24 février 2021 à 17:48 par FIP.fr

La musicienne franco-suédoise dévoile un deuxième titre de son album "Glass of Blood", attendu le 23 avril prochain.

Pour Glass of Blood écrit et enregistré entre la France et la Suède, Lisa Li - Lund, connue pour ses aventures anti - folk, mêle à sa nouvelle musique, accents pop - folk et expérimentations électroniques pour nous attirer dans les profondeurs de son âme . Le titre Muscle Memory Of Missing You qui évoque la mémoire du mouvement stockée par le cerveau, décrit ici le fonctionnement du cœur de Lisa à la manière d’un disque rayé . Le clip réalisé par sa sœur Axelle Von Dorpp ( croisée chez Poni Hoax, Jonathan Fitoussi ou Musique Chienne ) est issue de leur échanges artistiques à distance depuis le confinement de 2020 . On y trouve des images de la chanteuse, de son fils, de son "défunt chien" et de son double dansant .

Comme un cahier de correspondance où nous avons collé nos souvenirs, des paroles de chansons, des fantômes, des petits bouts de nous sur le thème de ce morceau qui évoque la persistance de la mémoire et du manque comme une mécanique qui remplace les battements de nos cœurs .

Lisa Li - Lund est la sœur des frères Herman Dune . Elle a passé son adolescence à jouer en famille et a fait ses débuts discographiques avec 900 KMS from Lund. Elle a travaillé avec des artistes d’univers très différents comme Jeffrey Lewis, Kimya Dawson, Daniel Johnston, The Cairo Gang, The Mountain Goats, Quixote . La chanteuse sort d'une pause de plusieurs années, loin de la musique .

Pour ce nouveau souffle, elle a convié Guillaume Léglise ( le garçon de son girls band du temps de son projet The Big Crunch Theory, avec Gilb'R ) pour l'épauler à la production, à l'écriture des arrangements et au mixage . On retrouve aussi Turzi, Etienne Jaumet et Cosmic Neman ( Zombie Zombie ) , Maxime Delpierre ( VKNG, Limousine ) , Ben McConnell ( Au Revoir Simone, Beach House ) , Clémence Lasme ( Moodoïd ) , Gaspar Claus, Rémi Foucard et Maxime Sokolinski ( Hologram avec Clara Luciani ) .

Dans cet album qui sort le 23 avril sur le label Pan European Recording, Lisa Li - Lund a mis tout son être .

Les fantômes, l’obscurité, le sang, les os, les mirages, la nuit et la lune ne sont pas pour moi des lieux obscurs . C’est là où je me sens en sécurité, et surtout moi - même .

