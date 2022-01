Les paysages éthérés de Robin Guthrie

Publié le 5 janvier 2022 à 12:45 par Guillaume Cohonner

L'ancien guitariste des Cocteau Twins revient avec un EP instrumental où les nappes de guitares brumeuses invitent à la rêverie.

À bientôt 60 ans, Robin Guthrie est loin d'avoir dit son dernier mot. Après une année 2021 des plus prolifique où le musicien a sorti deux EP, Riviera en décembre et Mockingbird en octobre ainsi que son sixième album solo Pearldriving qui mettait fin à neuf années de silence discographique, il inaugure 2022 avec un nouveau quatre titres, Springtime.

Est-ce que la nature printanière du pays rennais, où il réside et travaille, aurait influencé son écriture ? En tout cas, ce nouvel EP fait la part belle aux longues plages contemplatives et rappelle le naturalisme de certaines compositions d'ambient de Brian Eno. Springtime s'illustre par des textures de claviers et de guitares extatiques noyées dans la réverbération où scintillent quelques mélodies lointaines. Une atmosphère nébuleuse qui avait fait le succès de Cocteau Twins dans les eighties.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Robin Guthrie explique que cette boulimie d'enregistrement révèle le choc que lui a provoqué la mort de son ami, le compositeur de musique contemporaine Harold Budd en 2020 : « Quand Harold est mort. Je me suis dit, je vais bientôt avoir 60 ans et j'ai toute cette musique que je n'ai pas encore diffusée. Je devrais probablement continuer. J'ai complètement reconstruit mon studio. Je me suis débarrassé de ma table de mixage, changé les guitares avec lesquelles je travaillais, quelques logiciels. J'ai à peu près tout changé. »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

À noter que son ancienne compagne des Cocteau Twins, Liz Fraser, a collaboré l'année dernière avec le sorcier de la musique électronique Oneohtrix Point Never pour un réarrangement de son titre Tales From the Trash Stratum.

Robin Guthrie – Springtime (Soleil Après Minuit) sorti le 4 janvier 2022.

à réécouter L’adieu à Bowie de Lost Horizons