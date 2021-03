Erotic Market dévoile le sublime "Boredoms & the Heartstrings Ensemble"

Publié le 8 mars 2021 à 16:25 par Catherine Carette

Le flow contemporain de Marine Pellegrini se mêle aux envolées du quatuor à cordes de Yovan Girard, Quentin Andréoulis, Estelle Gourinchas et Aëla Gourvennec.

Depuis plus de quinze ans l'auteure, compositrice et interprète Marine Pellegrini navigue entre N’Relax & Bigre, Polymorphie et Erotic Market . Sa voix claire et agile emprunte tous les chemins, du classique à la pop en passant par le groove, le R’n’B, le jazz et le spoken word avec une aisance et une présence surprenantes . Après deux opus en solo sur le pouvoir "Queendoms" et sur l'ennui "Boredoms", la reine retranchée sort de son donjon pour se frotter à d'autres cordes luxuriantes .

La mélodie vocale intense et les magnifiques contrechants des cordes créent un univers mystérieux et magnétique . On aime l'atmosphère étrange que dégage cet opus hypnotique, le mélange de suavité de la voix, d'intensité des textes avec la magie de l'orchestre de chambre . Cette complainte de la Princesse des cordes arrangée divinement par Romain Dugelay, est un coup de maître .

Enregistré et mixé au Studio Mikrokosm et produit par la Compagnie 4000, l'album est sorti le 5 mars .

BOREDOMS & HEARTSTRINGS

