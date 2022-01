L'œuvre de Yoko Ono mise en lumière sur un album de reprises

Publié le 6 janvier 2022 à 13:57 par Guillaume Cohonner

David Byrne, Yo La Tengo, The Flaming Lips ou encore Sharon Van Etten reprennent le répertoire éclectique de la veuve de John Lennon avec l'album "Ocean Child : Songs Of Yoko Ono".

Yoko Ono est un personnage clivant dans la pop music. Tournée en dérision par certains, artiste pluridisciplinaire à l'univers poétique et à l'avant-garde percutante pour d'autres, la « célèbre artiste inconnue » comme aimait l'appeler John Lennon, ne laisse personne indifférent.

Et pourtant, outre son appartenance au mouvement Fluxus et son talent reconnu en tant que performeuse et plasticienne, Yoko Ono a amorcé une carrière musicale dès 1970 avec l'album Plastic Ono Band. Elle a signé au total 17 albums studio jusqu'au dernier Warzone en 2018, avec toujours l'envie de se renouveler, et de s'essayer à différents registres. Une discographie loin d'être anecdotique mais souvent peu connue qu'une nouvelle génération vient mettre à l'honneur via la compilation Ocean Child: Songs Of Yoko Ono.

Projet amorcé par Ben Gibbard, guitariste-chanteur de Death Cab For Cutie, et admirateur de longue date, il s'explique sur sa genèse : « Le grand obstacle à franchir a toujours été l'ignorance du public quant à l'étendue du travail de Yoko. C'est une artiste dont la production s'étend de l'avant-garde à la pop bubblegum, et souvent sur un seul album. Elle a créé des mélodies aussi mémorables que celles des meilleurs écrivains pop. Et en tant que parolière, elle a toujours écrit avec intensité et sophistication. »

Sharon Van Etten, Japanese Breakfeast, US Girls, The Flaming Lips, Amber Coffman, Deerhoof ou encore David Byrne et Yo La Tengo pour la reprise vaporeuse de Who Has Seen The Wind ? Ce sont quatorze artistes indépendants qui se sont réunis pour rendre justice à une artiste souvent incomprise dans sa démarche à l’avant-poste de la pop moderne.

Ocean Child : Songs Of Yoko Ono sortira le 14 février prochain sur le label Canvasback.

