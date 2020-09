Dans le casque de... Nicolas Michaux

Publié le 17 septembre 2020 à 13:41 par FIP.fr

Pour fêter la sortie de son nouvel album "Amour Colère", le chanteur et producteur belge partage aujourd'hui avec vous sa bande-son du moment...

Musicien touche - à - tout , Nicolas Michaux écrit et chante en anglais et en français en se tenant consciemment à la croisée de différentes traditions : la grande époque de la chanson française, les songwriters américains, le rock anglais des années 60, les premières heures de la new wave, l’apogée du highlife ghanéen . . .

Ses enregistrements, faits maison et réalistes, presque documentaires dirait - on, témoignent d’une vie passée à l’écoute . « La musique est quelque chose qui se passe, pas quelque chose que l’on fait » dit - il quand on lui demande de parler de son processus créatif . De retour ce mois - ci avec un second album enregistré sur l’île de Samsø au Danemark, le chanteur et producteur belge célèbre cet heureux événement en partageant avec vous sa bande - son du moment où se croisent Ian Dury et les Beach Boys, Ravi Shankar et Marianne Faithfull . . .

Tracklist :

Une île - Under The Reefs Orchestra

Caroline - Great Mountain Fire

Better Days - Turner Cody

Sex & Drugs & Rock & Roll - Ian Dury

A Young Girl's Complaint - Tsegue - Maryam Guebrou

Ravi Shankar's Chants of India - Prabhujee

Long Promised Road - Beach Boys

Behind That Locked Door - George Harrison

Long Black Veil - Lefty Frizzell

The Clash - The Magnificent Seven

Easy and Me - Lee Hazlewood

The Real World - Drugdealer

I'm This, I'm That - Moondog

Mardi Gras In New Orleans - Professor Longhair

Alabaster dePlume - 'They Put the Stars Far Away

Orange Juice - Stanley Brinks & The Wave Pictures

Rozi Plain - Conditions

Come La Notte - Wow !

Why'd Ya Do It? - Marianne Faithfull

En concert : le 25 septembre 2020 à La Marbrerie ( Montreuil )