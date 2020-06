Björk a mis en ligne toute sa discographie sur Bandcamp

Publié le 22 juin 2020 à 15:51 par Ghislain Chantepie

L’icône islandaise vient de publier sur la plateforme indépendante son catalogue en quasi-intégralité.

Les fans de Björk peuvent se réjouir . La chanteuse islandaise a en effet annoncé il y a quelques jours la mise en ligne de la quasi - totalité de sa discographie sur la plateforme californienne Bandcamp, offrant par là - même une écoute en ligne gratuite de ses neuf derniers albums directement depuis ce site internet indépendant .

Loin du modèle vorace des majors du streaming, Bandcamp demeure aujourd’hui l’un des rares phares de la musique en ligne où les artistes et les labels contrôlent directement la distribution numérique et physique de leurs œuvres . Fondé dans la foulée de Soundcloud par une bande d’ingénieux Californiens ( dont un ancien d’Oddpost ) , Bandcamp a ainsi offert à toute une génération d’artistes la possibilité de diffuser et de vendre leur musique en surmontant les limites techniques et marketing d'une époque où les audio - blogs étaient encore les rois .

Avec l’émergence puis la domination acquise par YouTube et les plateformes d’écoute payante auxquels de nombreux artistes reprochent aujourd'hui une forme de vampirisme, Bandcamp a pu enregistrer ces dernières années de nombreux ralliements parmi lesquels ceux de grandes stars comme Peter Gabriel ou encore de labels fameux tels Sub Pop ou Epitath . Réputée plus proche des créateurs, Bandcamp s’est aussi illustrée ces derniers mois en reversant régulièrement l’intégralité des recettes générées par son site aux artistes confinés du fait de l'épidémie de Covid - 19 .

Alors certes, l'on pouvait trouver déjà beaucoup ( beaucoup ) de choses issues du catalogue de Björk sur YouTube ces dernières années, notamment les clips ahurissants dont est coutumière de longue date la mutante islandaise . Trois ans après la sortie de son dixième album Utopia, l'arrivée de cette artiste hors normes sur la plateforme indépendante n’en reste pas moins un signal de taille qui s’est doublé ce weekend d’un autre, plus politique, avec sa décision de reverser l’intégralité des recettes provenant de la vente de sa musique à des organisations soutenant le mouvement Black Live Matters . Bingo .