Belle and Sebastian célèbre en live “The Boy With The Arab Strap”

Stuart Murdoch et sa bande annoncent un album live et viennent de mettre en ligne un nouveau clip basé sur leur dernière tournée.

C'est comme si vous receviez vos amis pour dîner et que vous vouliez que tout soit parfait" . Voici, résumée en quelques mots de leur leader Stuart Murdoch, la vision qu’ont de leurs concerts la joyeuse bande de Belle and Sebastian . L’attachant groupe écossais qui fêtera son quart de siècle l’an prochain a certes dû, comme tant d’autres, renoncer à se produire sur scène cette année du fait de la pandémie actuelle . Cela n’empêche pas la formation pop - folk d’annoncer aujourd’hui la sortie de What to Look for in Summer, un double album live attendu chez Matador le 11 décembre prochain et qui devrait réjouir leurs ( très ) fidèles fans .

Car c’est bien à eux que pense d’abord Belle and Sebastian avec ce nouveau projet, un an tout juste après avoir offert sa bande - originale au film de Simon Bird Days of the Bagnold Summer . "Nous avons été harcelés par nos fans pour sortir des enregistrements de concerts", rappelle ainsi Murdoch dans un communiqué . Et c’est ce constat qui a poussé le groupe à faire tourner ses magnétos l’an dernier durant toute sa tournée estivale, notamment lors de la croisière musicale Boaty Weekender .

Parmi la vingtaine de titres qui composent ce What to Look for in Summer, un bon quart d'entre eux est ainsi issu de cette semaine magique passée par le groupe sur la mer entre Barcelone et Sardaigne . D’autres ont été enregistrés le même été lors de dates états - uniennes et ont été remis en images, parmi lesquels le joyau du groupe The Boy With The Arab Strap capté à Royal Oak dans le Michigan .

En guise de hors - d’œuvre de choix, c’est donc avec cet emblématique morceau vieux de 22 ans que Belle and Sebastian célèbre son prochain album en lui offrant aujourd’hui un nouveau clip réjouissant . Basé sur l’enregistrement live du morceau, la vidéo met ainsi en scène les membres du groupe dans leurs domiciles ou jardins respectifs, à Glasgow, mimant avec malice l’interprétation de cette longue version du titre ( presque 8 minutes ) , entourés pour certains mêmes de leurs enfants . Vibrant .

