Iggy Pop défie les ténèbres dans une nouvelle vidéo

Publié le 25 février 2021 à 06:52 par Ghislain Chantepie

L’Iguane vient de mettre en ligne une interprétation mystique d’un poème de Dylan Thomas extraite de son dernier album « Free ».

“And do not go gentle into that good night, Old age should burn and rave at close of day, Rage, rage against the dying of the light” . C’est sur ces vers dramatiques composés il y a tout juste 70 ans, que s’ouvre la nouvelle vidéo mise en ligne il y a quelques heures par Iggy Pop . Avant de surgir de manière inattendue au creux du dernier album en date du rockeur, Do Not Go Gentle Into That Good Night fut d’abord l’œuvre la plus fameuse du grand poète gallois Dylan Thomas . Deux années seulement avant sa propre mort en 1953, ce romantique brillant écrivait ainsi pour son père mourant cette ode tragique considérée aujourd’hui comme l’une de ses plus grandes œuvres .

Aux côtés d’un hommage à son frère d’armes Lou Reed, énoncé là aussi sous la forme d’un poème, ce texte de Dylan Thomas fit ainsi l’objet d’une récitation sépulcrale dans la dernière partie de Free, le dix - huitième album solo d’Iggy . Magnifiée par la trompette de Leron Thomas, cette interprétation mystique formait ainsi l'une des clefs de voûte de ce disque assez contemplatif publié à l'automne 2019 . En dévoilant cette nouvelle vidéo réalisée par le Britannique Simon Taylor, les vers de Dylan Thomas trouvent ici une sublimation irréelle dans la douceur spectrale qui enveloppe jusqu'au bout le regard de l'Iguane . Classe .