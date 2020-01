Gorillaz lance sa playlist du futur avec "Momentary Bliss"

Publié le 31 janvier 2020 à 14:39 par Ghislain Chantepie

Damon Albarn et Jamie Hewlett dévoilent un premier clip issu de leur nouvelle série collaborative « Song Machine ».

Mais qu’est ce qui fait donc courir les Gorillaz ? Depuis leur come - back avec l’album Humanz après 7 ans d’absence, Damon Albarn et Jamie Hewlett n’ont de cesse de ranimer encore et toujours leur fameux groupe virtuel . En 2018, les deux Anglais cassaient une nouvelle fois la saison estivale à coup d’ambiances sablées et de rythmes nonchalants dans un The Now Now, un disque où s’invitaient Snoop Dogg et George Benson . Aujourd’hui pourtant, c’est un projet d’une toute autre nature que viennent de dévoiler les deux musiciens avec Momentary Bliss, le premier épisode vidéo d’une nouvelle collection collaborative .

Fatigués par le format album, Gorillaz veut ainsi « briser un moule qui a vieilli » d’après leur batteur virtuel Russel Hobbs . Pour ce faire, c’est donc sous la forme d’une playlist vidéo remplie de matériel musical inédit qu’Albarn et Hewlett vont distiller progressivement leurs nouvelles compositions à l'avenir, chaque épisode capturant le travail du groupe en studio avec leurs invités de luxe . Première création dévoilée de cette nouvelle série baptisée Song Machine, Momentary Bliss est un patchwork de pop foutraque so British où le rappeur britannique Slowthai donne de la voix tandis que les punks de Slaves tiennent les guitares . A l’écran, la promesse est belle puisqu’on découvre dans ce clip mêlant animation et prises de vues réelles les musiciens en compagnie ( pour la première fois ? ) de leurs acolytes virtuels Murdoc, Noodle, Russel et 2D dans un jam jubilatoire .