"Genesis Of Gaea", le rock mystique de XIXA

Publié le 1 octobre 2020 à 06:27 par Guillaume Schnee

Le combo de Brian Lopez et Gabriel Sullivan annonce son deuxième album "Genesis" avec un nouveau bijou d'indie-rock sudiste et métisse.

Membres influents de la scène rock indé de Tucson, Arizona, Brian Lopez et Gabriel Sullivan ont fait partie du Giant Sand, le groupe de Howe Gelb et ont collaboré avec Calexico . En 2017, ils sortent Bloodline, premier long - format de leur formation XIXA, célébrant le melting - pot de cultures du sud désertique des États - Unis avec un cocktail mystique de guitares rock psychées, de cumbia et de chicha péruvienne, de blues poussiéreux, de rock gothique et de musiques de films western . Après le EP The Code en 2019, le sextet sera de retour le 19 février 2021 avec l'album Genesis dont il dévoile le titre Genesis of Gaea :

"La chanson creuse aussi le thème de l’Art de la Supercherie comme un moyen pour semer le chaos et la confusion, la bonne vieille bataille entre le bien et le mal ; comme un nuage thématique qui planerait sur tout l’album, et aussi un sujet pertinent dans l’actualité du moment" déclare le songwriter Brian Lopez . L'album Genesis a été enregistré à Tucson avec les membres du combo : Jason Urman ( claviers ) , Winston Watson ( batterie, percussion ) , Efrén Cruz Chávez ( timbales, percussion ) , et Hikit Corbel ( basse ) , rejoints sur plusieurs titres par les invités Sergio Mendoza, le groupe Imarhan et le chœur des enfants de Uummannaq, constitué de jeunes orphelins originaires d’un petit village du Groenland .

L'album "Genesis" sort le 19 février 2021 sur Julian Records / The Orchard

En écoute Lambchop reprend "Reservations" de Wilco