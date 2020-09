« Galleon Ship », trésor de Nick Cave en piano solo

Publié le 3 septembre 2020 à 16:08 par Ghislain Chantepie

Le rockeur australien a mis en ligne un extrait vidéo magnifique de son show à l’Alexandra Palace et annonce une sortie physique en novembre prochain.

Un piano, un palace, et Nick Cave . En attendant de le revoir en chair et en os sur scène, les fans du rockeur australien ont pu découvrir cet été un concert unique de leur idole lors d’une retransmission en ligne . Alors que sa tournée mondiale en compagnie des fidèles Bad Seeds a été reportée en 2021 pour cause de Covid - 19, Nick Cave avait ainsi diffusé lors d’un livestream payant ce show baptisé Idiot Prayer et capté dans le grand hall de l’illustre Alexandra Palace londonien .

Dans ce bâtiment victorien qui accueille de longue date de prestigieux concerts, le songwriter avait été filmé 90 minutes durant seul à son piano par le cinéaste irlandais Robbie Ryan . L’Australien y a joué une vingtaine de compositions allant des plus anciennes de son catalogue (The Mercy Seat, Into My Arms) jusqu’à celles issues de son dernier album en date Ghosteen publié l’an dernier .

Tout en promettant un cadre assez unique et quelques perles, ce concert fut bel et bien une représentation payante qui ne fit l’objet d’aucun replay après sa diffusion initiale . Les absents ( ou les fauchés ) peuvent pourtant reprendre espoir aujourd'hui puisqu’une sortie physique de ce live magnifique est désormais annoncée pour le 20 novembre prochain en format CD ou vinyle .

Surtout, un superbe extrait vidéo du concert vient d’être dévoilé sur la chaine YouTube du rockeur avec la mise en ligne ce jour de Galleon Ship, l’un des morceaux de bravoure de Ghosteen. Un trésor d’émotion shooté à quelques centimètres du piano de Nick Cave et qui promet une sortie intégrale déjà collector . Grandiose .