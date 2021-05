"Years in Marble", la balade dans le temps de Raoul Vignal

Publié le 11 mai 2021 à 12:08 par Catherine Carette

Le chanteur-guitariste nous livre son folk intimiste et sa prose tantôt alarmante, tantôt apaisante.

C'est dans le sérénité de la campagne de la région lyonnaise, où le temps peut faire une pause sur l’essentiel, que Raoul Vignal a souhaité enregistrer son troisième album en seule compagnie du batteur Lucien Chatin et de l’ingénieur du son Matteo Fabbri . Le clip réalisé par Anne - Laure Étienne est une salutation au soleil, tout en jeux d’ombre et de lumière . Focus sur l’arbre et ses détails et sur le penseur à ses pieds, puis chez lui, son image et sa guitare baignées de soleil . On joue sur les contrastes qui semblent mettre en jeu les contradictions de la vie et sa poésie toute en scintillements et ombres chinoises . Mais que deviennent nos terres éclatées et quel genre d'homme faut - il pour nous diriger et nous mener vers l'amour ?

En temps heureux comme en temps trouble, après The Silver Veil et Oak Leaf, Raoul Vignal a travaillé sur ce troisième album épuré pendant plus d'une année . On y retrouve son phrasé onctueux, ses arpèges soignés et cette mélancolie lumineuse hors mode mais bien ancrée dans le réel . Avec Years in Marble, le chanteur en apesanteur, semble pourtant tracer sa route de façon durable, porté par le label défricheur Talitres .

Years in Marble est sorti le 28 mai .

Years in Marble - Raoul Vignal

