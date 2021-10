"The Writer", la douceur folk des mots de Meskerem Mees

Publié le 15 octobre 2021 à 14:19 par Guillaume Schnee

La jeune artiste flamande célèbre l'art de l'écriture sur un nouvel extrait de son premier album "Julius", une perle sans âge de folk-pop poétique.

Joe, Seasons Shift et Astronaut, il n'aura fallu que quelques titres à Meskerem Mees pour conquérir le cœur de nos programmateurs et après avoir remporté le Jazz Talent Award à Montreux, l'artiste flamande nous offrait plusieurs chansons en session live au MaMA Festival à Paris . Originaire de Gand en Belgique, la songwriter de 22 ans s'apprête à sortir son premier album, Julius, le 12 novembre via May Way Records . Une collection de 13 ballades folk - pop élégantes aux mélodies entêtantes portées par la voix pure et la guitare acoustique de la chanteuse d'origine éthiopienne .

Meskerem Mees présente aujourd'hui The Writer, un titre sur la place qu'a l'écriture dans son parcours créatif . Un goût pour le sens et la musicalité des mots que l'autrice - compositrice partage tout au long de l'album avec le talent de ses grands modèles folk . Et si elle aspire à expérimenter plus tard la richesse musicale d'un groupe, Meskerem Mees sublime ici ses mélodies aussi éthérées qu'irrésistibles avec le violoncelle de sa sœur d'armes Febe Lazou et quelques effets sonores épurés comme le chant des vagues .

Meskerem Mees - album "Julius" - May Way Records