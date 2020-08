"Waving, Smiling" la complainte poignante d'Angel Olsen

Publié le 19 août 2020 à 06:51 par Guillaume Schnee

Après le remarquable "All Mirrors", la chanteuse américaine revient à la folk intimiste de ses débuts sur l'album "Whole New Mess" attendu le 28 août.

Avec sa voix intemporelle, la chanteuse et auteure originaire du Missouri nous propose depuis dix ans ses contes hantés de monstres et de cœurs brisés dans des murmures mélancoliques ponctués de tempêtes vocales bouleversantes . Quelques mois seulement après la sortie de son magnifique album All Mirrors, Angel Olsen a décidé de nous en proposer une version dépouillée et sensible, enregistrée seule dans une veille salle d'Asheville, en Caroline du Nord . Loin des orchestrations luxuriantes de son précédent long - format Whole New Mess présente deux titres inédits dont ce Waving, Smiling une vibrante complainte Old Soul sur l'acceptation d'un amour perdu :

Waving, Smiling c'est la fin douce - amère d’un chapitre de ma vie, c’est l’acceptation finale que malgré la fin, tout ce temps n’a pas été perdu .

Whole New Mess marque le premier album entièrement solo d’Angel Olsen depuis ses débuts en 2012 avec Half Way Home. Les titres de l'oeuvre, attendue le 28 août via Jagjaguwar, sont accompagnés d'une vidéo live :