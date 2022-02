"Vini Wè", la ballade romantique de Leyla McCalla

Publié le 8 février 2022 à 15:21 par Guillaume Schnee

La chanteuse et multi-instrumentiste s'est plongée dans les archives de Radio Haïti pour composer son nouvel album "Breaking The Thermometer", un conte folk militant et poétique.

Née dans le Queens à New-York d'un couple d'émigrants et d'activistes haïtiens, c'est dans la recherche de ses racines multiculturelles que Leyla McCalla a façonné son art humaniste avec sa vision de traditions musicales entrelacées. Installée sur les terres métisses de la Nouvelle-Orléans, la violoncelliste et banjoïste observe notre monde avec beaucoup de perspicacité et d'introspection en mêlant compositions originales et airs traditionnels cajuns ou haïtiens. Après son album The Capitalist Blues et son projet Our Native Daughters avec Rhiannon Giddens, Allison Russell et Amythyst Kiah, Leyla McCalla revient, le 6 mai, avec son quatrième projet solo intitulé Breaking The Thermometer dont elle dévoile le deuxième extrait Vini Wè :

La ballade Vini We ("viens voir le lever du soleil") mêle les sons de la vie quotidienne sur l'île d'Haïti à des rythmes afro-caribéens langoureux et au travail mélodique riche et sophistiqué de Leyla McCalla qui chante ici un tendre récit d'histoire d'amour entre deux personnages de son nouveau récit. Né d'un projet de théâtre multidisciplinaire commandé par l'Université Duke, qui a acquis les archives complètes de Radio Haïti en 2016, Breaking The Thermometer combine des compositions originales et des airs traditionnels haïtiens avec des émissions historiques et des interviews contemporaines pour forger un voyage sonore immersif à travers un demi-siècle de troubles raciaux, sociaux et politiques.

Leyla McCalla, telle une ethnomusicologue, s'est plongée dans cet immense témoignage d'un passé militant de cette radio et de ces journalistes qui diffusaient, en créole haîtien, la voix du peuple tout en risquant leur vie. Un travail remarquable autour de son identité en tant que femme haïtienne-américaine, mais aussi autour de la notion de démocratie et de liberté d'expression qui résonne en ces temps tourmentés.

"Haïti a été la première nation noire indépendante de l'hémisphère occidental. Son existence même était et reste une menace pour la puissance coloniale. En même temps, cela symbolise beaucoup l'injustice et l'oppression dans le monde. Quand on parle de Black Lives Matter, Haïti en est une grande partie" explique Leyla McCalla, qui, sur son titre Fort Dimanche, évoque la tristement célèbre prison politique utilisée par le régime Duvalier pour interroger, torturer et exécuter des dissidents présumés.

