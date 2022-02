"Veränderet", le conte néo-folk de Fai Baba

Publié le 21 février 2022 à 16:01 par Guillaume Schnee

Après une longue pause, le guitariste-chanteur zurichois Fabian Sigmund réinvente son univers poétique folk sur son sixième album.

Depuis ses débuts en 2008, Fabian Sigmund rêve de grands espaces, ceux de l’Ouest sauvage ou des alpages suisses. C'est avec son groupe zurichois Fai Baba qu'il a progressivement façonné ses voyages mélodiques extraordinaires et espiègles trouvant racines dans l'énergie d'un rock psychédélique, la profondeur d'un blues songeur ou la richesse des musiques folk américaines.

Après cinq albums parus sur le label bâlois A Tree In A Field Records et autant de tournées épuisantes, le conteur suisse s'est ressourcé dans un ashram en Inde, puis un élevage de cerfs dans le Jura et récemment une ferme en Argovie. Une pause de trois ans pendant laquelle l'artiste a écrit et composé les onze titres de son nouvel album Veränderet qu'il dévoile au compte goutte avant sa sortie le 4 mars.

Loin des envolées débridées de ses dernières œuvres, Veränderet, "changé" en français, nous plonge dans un univers poétique plus contemplatif et spirituel. « J’ai écouté beaucoup de chansons suisses et j’ai réalisé que je ne voulais pas faire de la musique ainsi. J’ai donc créé ma propre musique en dialecte » confie Fabian Sigmund qui pour la première fois chante ses vers dans sa langue natale, le Züritüütsch (suisse allemand).

Le trentenaire chante sa transformation avec sa voix soulful et multiplie les atmosphères au fil de ses contes neo-folk suisses emprunts de blues, d'americana et de rock, se muant en cow-boy songeur lorsqu'il convoque les fantômes d'un road trip morriconien sur Fotograf. L'histoire introspective d'un photographe qui préférerait être vendeur de kiosque et voudrait vendre des Gipfeli (croissants) ou des Schläckzüg (bonbons) au lieu de représenter des stars.

