Vagabon invite Courtney Barnett sur "Reason to Believe"

Publié le 8 janvier 2021 à 14:38 par Guillaume Schnee

La chanteuse new-yorkaise d'adoption et la musicienne australienne s'approprient avec finesse la ballade de Tim Hardin popularisée entre autres par la chanteuse folk Karen Dalton sur son album "1966"

La multi - instrumentiste et songwriter camerounaise installée à New York nous avait déjà séduit avec l'ambiance chill - pop et les beats électros rêveurs de son deuxième album en 2019 . Juste avant le confinement Lætitia Tamko alias Vagabon joue sur scène le titre Reason to Believe avec la chanteuse - guitariste indie rock australienne Courtney Barnett au Palace Theatre de Los Angeles le jour de la Saint - Valentin 2020 . Les deux complices décident alors d'enregistrer leur version de la ballade folk de Tim Hardin en compagnie d'Oliver Hill à la guitare slide .

Écrite et enregistrée en 1965 par le chanteur américain Tim Hardin, la chanson Reason to Believe a été reprise ensuite par des artistes comme Johnny Cash, Bobby Darin, The Carpenters, Neil Young, Peggy Lee ou Rod Stewart . Mais c'est à la version de la grande chanteuse folk Karen Dalton que Vagabon et Courtney Barnett rendent hommage ici en entonnant avec sensibilité des paroles comme « Si je t'écoutais assez longtemps / je trouverais un moyen de croire que tout est vrai » .

"Je suis une grande fan de Vagabon et Karen Dalton, donc c'était un rêve . Elles ont toutes les deux une voix qui me coupe le souffle . je suis constamment inspiré par l'écriture de Lætitia, sa production et nos discussions sporadiques sur FaceTime. " déclare Courtney Barnett .